Fosse om hotellplanane: – Dei må takke Vår Herre for at nokon kjem og vil satse

Svein Inge Fosse ved Knutholmen i Kalvåg, Bremanger har ei bøn til bygdefolket i Selje om at dei no må gripe sjansen og opne armane for dei som ønsker å utvikle staden. – Dei har ingenting å frykte, seier den mangeårige kroverten.