Landskapskvalitetar og raudlista artar set kjeppar i hjula for parkering og tursti ved Grotlesanden

Nyheter

I kommunen si reguleringsplan for området er det opna for nytt servicebygg, utvida parkering på eksisterande tomt og etablering av parkeringsareal. I tillegg har dei ført opp gangsti til Grotle Gamle gravplass frå parkeringsplassen og servicebygget på vestsida gjennom ein ny tursti. I planen er det også lagt til rette fot utviding av fylkesvegen, tilrettelegging av gang- og sykkelveg langs vegen og snuplass for buss.