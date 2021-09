Denne populære serveringsstaden har fått nye eigarar – skal byggast opp som del av ein destinasjon

Selje Hotell Invest AS har kjøpt Skjærbuda på Silda. Det blei bekrefta under torsdagens folkemøte i Selje. Oppkjøpet går inn i ei rekke over tilbod som investorane håper skal vere med å sette regionen på kartet som destinasjonen når det nye hotellet står klart.