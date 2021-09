Forsøkte å ta kvelertak på politibetjent – det endte med fengsel

Nyheter

Det var en natt i vår at politiet var på ordensoppdrag på stedet, da tenåringen dyttet til en politibetjent før han, i forbindelse med at patruljen forsøkte å få kontroll på vedkommende, forsøkte å ta et grep rundt halsen på betjenten. Han klarte ikke å få til det, fordi politibetjenten i samarbeid med annen betjent tok tak i armene hans.