Han blir Stad kommune sin nye ordførar

Det har lenge vore usikkert kven som skal ta over etter Bjørlo, og valet har stått mellom Gunnar Silden, Helle Frogner og Gunvald Ludvigsen. Leiar i Stad Venstre, Jon Frogner, har vore forsiktig med å uttale seg tidlegare, og ordførarkandidantane har uttrykt at det er om å gjere å finne den beste kandidaten for Stad akkurat no.