Ingen veit kor lekkasjen om stillinga kjem frå, men kontrollutvalet har ein teori

Arlene Vågene i Kinn Høgre veit framleis ikkje korleis informasjonen om at ho sto på ei søkjarliste som var unntatt offentlegheita kom ordførar Ola Teigen (Ap) for øyret. No skal kontrollutvalet i Kinn nøste opp i saka.