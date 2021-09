Mistenker at lekkasjen kan ha komme frå andre søkjarar

Arlene Vågene veit framleis ikkje korleis informasjonen om at ho sto på ei søkjarliste som var unntatt offentlegheita kom ordførar Ola Teigen for øyret. No skal kontrollutvalet nøste opp i saka. Sjølv har dei ein eigen teori om at andre søkjarar kan ha stått bak lekkasjen.