- Dette kjem godt med fram mot jul

– Det er fantastisk kjekt, seier vinnar Stine Oksholen.

I denne trekninga var det over 5500 lappar å trekke frå. Oksholen sin lapp frå butikken Sports vart plukka tilfeldig ut blant resten.

Mange med i trekninga

– Vi har fått inn enno fleire lappar enn vi fekk til fyrste og andre trekning i år. Det er veldig gledeleg å sjå at så mange nyttar dei lokale tilboda, seier marknadsrådgjevar i Fjordenes Tidende, Kim-Andre Gangeskar.

Kampanjen går ut på at dei som handlar lokalt kan vere med i trekninga av store premiar. Dei to første åra var det ein bil for eitt år som var premien, og i 2019 og 2020 delte ein ut 20 gåvekort frå lokale butikkar til ein samla verdi av 25.000 kroner fire gonger i året. I år blir det fem trekningar, med 20 gåvekort frå lokale butikkar til ein verdi av 20.000 kroner i potten.

Har planane klare

Fjordenes Tidende tok turen innom arbeidsplassen til Oksholen for å overraske ho.

Oksholen vart svært overraska, men ho visste med ein gong kva gåvekorta skal brukast på.

– Det kjem veldig godt med no fram mot jul. Eg brukar å handle julegåver lokalt så langt det er mogleg, fortel ho.

For å melde seg på kampanjen kan ein fylle ut ein #eghandlarlokalt lapp når ein handlar hjå ein butikk som er med i kampanjen, eller ein kan registrere seg i appen med namn Handle lokalt.