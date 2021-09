En del av den ene vindturbinen har falt av: – Vi ser på denne hendelsen som ganske alvorlig

Nyheter

– Vi gikk en tur på Mehuken mandag ettermiddag. Da så vi at det manglet en del på den ene turbinen. Vi tenkte ikke noe mer over det for vi regnet kanskje med at det var montert slik, men da vi kom ned igjen, så vi at det lå noe hvitt litt lenger borte på gresset. Da skjønte vi ganske fort at det var den delen som manglet på vindturbinen.