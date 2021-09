15 fekk bot og ei mista førarkortet etter å ha køyrt i 85 km/t i 50-sonen her

UP hadde torsdag laserkontroll i 50-sonen ved Bryggja i Stad kommune. 15 fekk forenkla førelegg under kontrollen, der ei dame til og med fekk beslaglagt førarkortet for å ha køyrt i 85 km/t.