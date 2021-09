Fylket har vedtatt eigen e-sport-strategi: – Dette tar ungdommen sine interesser på alvor

Nyheter

Strategien legg føringar og skisserer tiltak for korleis fylkeskommunen skal legge til rette for auka kunnskap og etablering av fleire e-sport- og dataspelaktivitetar i lokalsamfunna i fylket.

Strategien kom til etter eit initiativ frå Vestland Frp tilbake i desember 2019, og har tatt to år å utvikle. Frank Willy Djuvik, som både er fylkestingsrepresentant for Frp, og samfunnskontakt for paraplyorganisasjonen Vestlandet E-sport, er svært nøgd med vedtaket.

Tar ungdom på alvor

– At ein stor regional aktør som Vestland fylkeskommune vedtar ein eigen strategi for dette, viser kor langt vi er komne for å etablere legitimitet for gaming og e-sport som ein viktig organisert fritidsaktivitet og konkurranseidrett. 86 prosent av barn og unge mellom ni og 18 år speler dataspel, og dette er eit vedtak som tar deira interesse på alvor, seier han.

Djuvik peikar på at Vestland allereie har tatt ein nasjonal posisjon for korleis ein skal utvikle dataspeling og e-sport på ein sunn og trygg måte i tida framover.

– I samarbeid med ein rekke aktørar innan helse, idrett, kultur, frivilligheit og forvaltning, har vi etablert det breiast samansette kompetansemiljøet i landet gjennom aktive gamere-møteplassen som er leia av Idrettsklynge Vest. Og her utviklar vi faglege tilbod i alt frå klubbdrift, organisering, trenarutdanningar, kosthald, fysisk aktivitet og mykje meir.

Djuvik meiner at dataspel og e-sport er ein svært inkluderande aktivitet.

– Det er viktig at vi har gode strategiar og tiltak for korleis vi kan etablere fleire tilbod som sikrar at flest mogleg barn og unge kan delta i eit organisert dataspeltilbod i sitt nærområde. Denne strategien peiker nettopp på korleis dette kan gjerast, og korleis fylkeskommunen skal bidra til framover.

– Samarbeid er nøkkelen

Aktive gamere-nettverket har allereie etablert nasjonale instruktørkurs, der ein hittil i år har utdanna 60 instruktørar frå heile landet. I tillegg har ein samarbeidd med Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet for å utvikle eigne fysiske treningsopplegg, og kunnskap om søvn og kosthald. Djuvik meiner at å bygge utviklinga innan dataspel og e-sport på samarbeid mellom etablerte aktørar med kunnskap om organisering, helse, trening, arrangement og liknande, er nøkkelen for å lykkast med å få gode fritidstilbod og e-sport-klubbar i åra framover.

– Samarbeid er nøkkelen for å få dette til, og for å også få delt all denne informasjonen til resten av landet. I Norge har vi vore veldig på etterskot i å ta e-sport og gaming på alvor. Mange europeiske land har allereie jobba med å organisere denne aktiviteten og sikre ei sunn og trygg utvikling i mange år allereie. Mange norske talent har dessverre måtte reist til utlandet for å utvikle seg vidare, og mange har aldri fått moglegheit til å utvikle talentet sitt. At Vestland fylkesting no tar skikkelig tak i dette, vil opne for at mange av desse kan utvikle seg i Norge i framtida, og at vi kan få norske lag med eit stort nok rekrutteringsgrunnlag til å hevde seg internasjonalt, avsluttar Djuvik.