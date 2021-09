Svanhild tar over styringa av mediehuset etter at Erling hadde sin siste dag torsdag

Avtroppande redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, er glad for at Svanhild Breidalen no er konstituert som redaktør og dagleg leiar av Fjordenes Tidende medan styret i avisa leiter etter ein ny permanent toppleiar.