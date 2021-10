Fekk fleirtalet med seg på å stoppe utflagging av offentlege anbod ved å nytte handlingsrommet

Nyheter

– Eg er godt nøgd med debatten som utspelte seg i kjølvatnet av vår interpellasjon. Dessverre var det kun SV og tre uavhengige representantar som støtta vår tydelege formulering. Debatten synte likevel at fleire parti inkludert Frp, er samde med oss i at fylkeskommunen i større grad må kunne nytte handlingsrommet i EØS avtalen ved innkjøp, seier gruppeleiaren for Raudt, Jeanette Syversen.