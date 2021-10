Kjørte trekkvogn med høy promille – nå er han tiltalt for kjøreturen

En mann i 50-åra er tiltalt for å ha kjørt trekkvogn med høy promille. Prøver tatt litt over en time etter at han ble stoppet av politiet viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,97 promille.