Skal du selge huset ditt? Fra 2022 gjør nye regler for boligsalg at kjøper kan «klage på alt»

– Kjøper kan med nye regler klage på alle mangler som ikke samsvarer med avtalen, hvilket betyr at terskelen for at kjøper kan klage er lavere enn før. Det er derfor viktig at du som skal selge eiendommen, gir korrekte og gode opplysninger, og at du innhenter en tilstandsrapport, skriver Nordfjord Takst & Consulting AS i en pressemelding.