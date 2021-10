Flest ville lese om det litt spesielle hærverket i sentrumsgata

Nyheter

Flest ville lese saken der en nattlig vandrer har strødd rot og skrot utover Gate 1 i Måløy i et så stor omfang at det ikke var passasje for biler.

Her er de andre toppsakene om du ikke har fått dem med deg:

Turid (76) var 30 centimeter frå å bli treft av bilen i høg fart: – Eg er berre glad for at vi alle lever

Bil sneia huseigar før den krasja i parkert bil og husvegg: – Eg trudde eg skulle døy

Må sprengje vekk steinblokk etter at steinar rasa ned i vegen

Denne populære serveringsstaden har fått nye eigarar – skal byggast opp som del av ein destinasjon

Gut påkøyrd av sykkel: Politiet ønsker å komme i kontakt med syklisten

En del av den ene vindturbinen har falt av: – Vi ser på denne hendelsen som ganske alvorlig

Ingen veit kor lekkasjen om stillinga kjem frå, men kontrollutvalet har ein teori