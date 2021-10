Reagerer på «folkevandring» for å sjå havaristen: – Sjølv om vi har sperra av, pressar folk seg forbi

Ei veke etter at ein sjark sank ved Verlo i Måløy, opplever dei tilsette ved verftet at nysgjerrige forbipasserande til stadigheit kjem for å sjå på havaristen. No ber leiinga folk om å halde avstand av sikkerheitsomsyn.