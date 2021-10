Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Trond Grotle, på vegner av styret i Iglandsvik utvikling ved Jan Torvanger.

Ulukker er ikkje planlagde, men nokre ulukker kan varslast

Resultatet av framlegget til Helse Vest kan minne om ei varsla ulukke, om det blir vedtatt. Etter folkemøte med leiinga i Helse Førde, og etter å ha sett seg inn i kva som faktisk står i høyringsutkastet er det framleis vanskeleg å skjøne korleis dette skal henge saman og skal kunne kallast eit godt og moderne tilbod for befolkninga i ytre Bremanger. Utover at det skal sparast pengar og at befolkninga i ytre Bremanger skal betale med svekka beredskap og tryggheit, sit ein framleis med mange ubesvarte spørsmål. Responstida og tilgang på akuttmedisinsk kompetanse er det store ankepunktet. Samtidig ser ein diskusjonen rundt lokalisering av ambulansestasjonen i Florø, noko som og vil ha følger for responstida. Båten kan ikkje legge frå kai før ambulansepersonellet er om bord. Gangtid Florø – Kalvåg er 21 minutt under fine forhold, men gangtid er ikkje responstid, og fine forhold er ikkje kvardagen store delar av året. Det er faktisk so mange store ubesvarte spørsmål at det er ikkje mogleg å seie noko fornuftig om reell responstid, anna enn at den vil auke betydelig og at myndigheitene har varsla skjerpa krav om det motsette. HF argumentere med at dagens løysing kan gi ein falsk tryggheit då ambulansen kan vere ute på oppdrag og faktisk responstid kan vere like lang som den vil bli med ambulansebåt. At ein ressurs er i bruk er ikkje eit argument for å ta den bort. Ambulansebåten skal vel og brukast.

Men nokre ting endrar seg ikkje og lar seg heller ikkje modernisere med nye løysingar; Frøysjøen er framleis like tøff å krysse i uver og i nød står det om minutt. Lange og dyrebare minutt.





Løysinga alle vil ha er ei vidareføring av dagens løysing. Men dagens løysing med døgnbemanna ambulanse er ikkje i samsvar med arbeidsmiljølova (AML). Løysinga er då legge den ned. Ikkje rette opp i tilhøva og forhalde seg til regelverk som ein skulle gjort. Dette er rett og slett ikkje eit alternativ som vert drøfta. Vedtaket er alt gjort. Og, det er gjort utan at befolkning og næringsliv er høyrt, utan at kommunens legar er høyrt og utan at varsla skjerpa krav til responstid er med i vurderinga. I staden drøftar ein ei liste av alternativ som alle representerar ei svekking av dagens beredskap. Responstida vil auke og den akuttmedisinske kompetansen vert fjerna frå ei øy som til tider er utilgjengelig på grunn av verforhold.





Er forslaget blitt slik fordi ambulansebåtane viser seg å bli dyrare enn antatt og beredskapen i ytre Bremanger må ofrast for å få reknestykket til å gå opp? Er det dette HF meiner er å sjå heilheita. Går då dette reknestykket eigentlig opp?





I eit større bilde er dette ikkje noko anna enn eit sentraliserings tiltak der ein fjernar/forringar tilbod som befolkninga har krav på og skyv beredskap over på andre etatar.

Fire arbeidsplassar vert fjerna frå ytre Bremanger (Hadde HF følgd AML hadde det vore seks) og lokal næring tapar inntekt knytta til drift av ambulansetenesta. Bremanger er i ein stadig kamp for å behalde tilbod som ambulanse, grendaskular, legekontor, sjukeheimsplassar. Denne stadige kampen forringar tryggheita til folk og arbeidsplassar. Kampane set i mange tilfelle folk og grender opp mot kvarandre, og skapar sjeldan noko anna en tapande partar. Stadig truslar om bortfall av tilbod og beredskap skaper usikkerheit, og usikkerheit skapar som regel veldig lite godt for noko.

Iglandsvik Utvikling jobbar for utvikling av ny og eksisterande næring. Vi jobbar for arbeidsplassar, bulyst, tryggheit og auka aktivitet. Vi jobbar mot alt som forringar dette, og vi kan difor ikkje godta Helse Førde sitt forslag til prehospitale tenester for Ytre Bremanger.

Med ei ny regjering på veg, med kampen mot sentralisering som ei av sine viktigaste saker, får vi håpe den deler vårt syn og stoppar dette. Godt og moderne er ikkje alltid det ein vil ha. Trygt og godt er gjerne betre.