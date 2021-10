Ønsker to minnelundar i kommunen

Onsdag skal helse-, sosial og omsorgsutvalet i Kinn kommune sjå på saka om minnelundar på to plassar i kommunen. Bakgrunnen er at stadig fleire ønsker minnelunder som eit felles gravsted der pårørande kan gravlegge sine, og det blir stadig meir vanleg at kommunane har ein minnelund.