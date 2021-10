Datoen er satt for når den nye storstua for næringslivet skal stå ferdig

Nyheter

– Jeg trodde, da vi startet prosjektet, at vi skulle ha prosjektet ferdig tidligere, men etter siste reviderte plan ser vi for oss at Peak Måløy er klart for innflytting enten sommeren eller høsten 2024. Det vil ta to år å bygge om et så stort bygg. Vi starter rivingsarbeidet til våren, og starter oppføringen av nybygget til våren. Det viktigste er at dette blir et veldig flott bygg og kontorfellesskap når det står ferdig, sier daglig leder i Peak Måløy Pål Anders Kårstad.