Oppdaget at det ikke er nok skipstunnelstein til alle: Nå skal de se nøye på nytteverdien i alle prosjekt

Det begynner å haste med å få ferdig byggesøknader og annet for aktører som vil ha steinmasser fra Stad skipstunnel. Nå er det også klart at det er meldt inn større behov for stein enn det tunnelen kan levere.