Skipstunnelkommunane får 750.000 for å skape ringverknader av tunnelen

– For å sikre størst mogleg nytteverdi regionalt og nasjonalt av Stad Skipstunnel når denne står ferdig i 2025/26, er det viktig å kome raskt i gang med eit samla, systematisk arbeid for å legge til rette for og realisere ringverknader og nye moglegheiter som opnar seg som følgje av Stad Skipstunnel, seier ein særs nøgd avtroppande ordførar i Stad, Alfred Bjørlo.