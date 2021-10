Vil at kommunen skal samarbeide med denne organisasjonen

Nyheter

Frivillighet Norge har invitert kommunar i Vestland til å samarbeide om å utvikle ein heilskapeleg frivillighetspolitikk. Dei jobbar for å styrke sivilsamfunnet gjennom visjonen Større rom for frivilligheten. Medlemsorganisasjonane representerer over 50.000 lag og foreininger over heile landet. Frivillighet Norge og KS har inngått ein avtale som heiter «Plattform for samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor». Dette er gjort for å betre samhandlinga mellom sektorane, og for å støtte og tilrettelegge for den omfattande og viktige aktiviteten i frivillig sektor.