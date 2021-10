No har arbeidet med å heve sjarken starta: – Vi har full kontroll

Nyheter

– Vi reknar med at det vil ta ein tre-fire timar til. Det er ikkje så komplisert, vi har drive med dette i tjue år så for oss er det ein grei jobb. Vi har full kontroll, seier teknisk inspektør i Frøy Vest AS, John Sindre Kragset då Fjordenes Tidende prata med han i ellevetida.