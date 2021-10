Soknepresten saknar liturgi når eit lite barn dør

Når eit barn dør, opplever sokneprest Mari Saltkjel at ho står utan ein liturgi å støtte seg på i seremonien. Ho meiner at ein liturgi hadde vore til stor hjelp for prestane som skal møte dei etterlatte. Ho undrar seg over kvifor det ikkje finst, og meiner at ein liturgi hadde hjelpt både prestane og pårørande som står i sorga.