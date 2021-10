Ønsker å skape ein felles møteplass for bedrifter: – Vi har trua på relasjonane som skapast når ein møtast fysisk

Inviro AS startar opp med årleg kurs-samling, og allereie 16. november inviterer dei til første samling. Målsettinga er at dette skal bli eit årleg kurs og kompetansetreff for alle som ønskjer å delta i heile Nordfjord.