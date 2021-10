Fylkessjefane møtte opp for å snakke med dei tilsette etter varslingssakene

Nyheter

I går, torsdag, var toppleiinga i Vestland fylkeskommunen ved fylkesdirektør i Vestland fylkeskommune Rune Haugsdal og avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse Bjørn Lyngdal på besøk på Måløy vidaregåande skule. Dette er første gong dei to besøker skulen etter dei omfattande varslingssakene som starta i desember 2020 og som har ført til at fleire tilsette har vore sjukmelde.