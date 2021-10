Hadde du tenkt å bruke helga til å arbeide ute? Det bør du vurdere å utsette

Nyheter

På fredag er det meldt en god del regn, lokal tåke eller lavt skydekke. I løpet av dagen vil vinden øke til sørlig liten kuling på kysten. Temperaturene for helgen ligger på rundt 13-14 grader.

Lørdagen meldes det om økning til sørlig stiv kuling på kysten, sterk kuling først i nord og kan hende liten storm omkring Stad. Det vil for det meste være skyet og regn med utrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Til kvelden vil vinden minke til sørlig liten kuling og stiv kuling nord for Bergen.

Søndagen blir ganske lik lørdagen. Det er meldt sørvest liten kuling utsatte steder på formiddagen. Fra om ettermiddagen meldes det sørvest stiv kuling. Det vil være tåkete og regn gjennom hele dagen.