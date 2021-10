Stiller krav om minst 50 prosent utsleppskutt for nye, lokale båtruter

Nyheter

Kontrakten gjeld drift av lokale båtruter i Kinn, Bremanger, Stad, Vik, Høyanger, Sogndal og Lærdal kommunar frå 2024 til 2036, med opsjon for fylkeskommunen til å forlenge kontrakten med opptil to år. Driftsoppstart er sett til 1. mai 2024, men med ein rett for Norled til å starte opp drifta frå 1. november 2023.

Kontrakten stiller krav om fornybar energi og minst 52 prosent reduksjon av drivstoff-forbruket. Ytterlegare utsleppskutt i tillegg til dette vert premiert med bonus. Oppdraget kan typisk løysast med hybridelektriske fartøy og tilhøyrande ladeinfrastruktur på fleire av kaiene i ruteområdet. Skyss har lagt til rette for elektrifisering og sikra straum og areal på relevante kaier. Det er søkt og innvilga opptil 22,3 millionar kroner i støtte frå Enova for kostnader knytt til kjøp og etablering av slik energiinfrastruktur.

Fire operatørselskap deltok i konkurransen – Fjord1 ASA, Torghatten Nord AS, Norled AS og Boreal Sjø AS. Skyss vil signere kontrakt med Norled AS etter at karensperioden er over.

– Vi er svært nøgde med resultatet av anbodskonkurransen, som gir god utteljing for klima og miljø. Med denne anskaffinga bidreg vi til innovasjon og marknadsutvikling i det grøne skiftet, seier direktør Målfrid Vik Sønstabø i Skyss.





Prosessen er etter tidlegare politisk vedtak lagt opp slik at fylkesutvalet skal ta den endelege avgjerda om miljøinnrettinga på kontrakten. Kontrakten inneheld ein opsjon for fylkeskommunen til å be operatør om å i staden gjennomføre oppdraget med bruk av fossilt drivstoff, og i så fall i ein kortare kontraktsperiode på seks år. Saka vil bli handsama i fylkesutvalet i november.