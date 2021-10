Å knytte seg til straumnettet for ny brannstasjon her kostar rundt 300.000 – om effektbehovet ikkje er høgare enn Linja trur

Linja AS har levert ein grovkalkyle for nettilknyting for ny brannstasjon på Moldøen i Måløy. Gravearbeid og materiell, prosjektering og arbeid vil beløpe seg til om lag 300.000 kroner. Om effektbehovet er høgare kan det koste minst det dobbelte.