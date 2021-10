No blir også denne kommunen med i samarbeidet om ein felles rekrutteringsstrategi

Nyheter

Målet med samarbeidet er å stå betre rusta når det gjeld synkande folketal og ei eldre arbeidskraft som etterkvart må erstattast. Ved å tenke samarbeid og langsiktige strategiar vil Nordfjordakademiet og samarbeidspartnarar jobbe for å få unge til å velge Nordfjord som bu- og arbeidsregion.

Måndag var Nordfjordakademiet i Bremanger der dei besøkte kommunen, Svelgen barne-og ungdomsskule, samt heldt presentasjon for Bremanger Næringsråd. Dette var del av ei runde dei no skal ut på for å kartlegge behovet for kompetanseheving blant små og mellomstore bedrifter i regionen. Då dei var i Bremanger signerte dei også avtalen med kommunen.

– Det er kjekt å bli betre kjent med Bremanger kommune og det spennande næringslivet her. Vi blir stadig positivt overraska over det Nordfjord har å tilby, seier Tonje Bjerkan i Nordfjordakademiet.

Under besøket med kommunen var det formell signering av kontrakt og etablering av konkrete tiltak for arbeidet som skal gjerast framover.

– I andre kommunar har vi starta eit arbeid med å kartlegge elevar som går ut av vidaregåade. Her i Bremanger må vi etablere eit tettare samarbeid med ungdomsskulane for å skreddersy eit opplegg der vi håper å få følge elevane frå Bremanger etter ungdomsskulen. Nokon vil vi fange opp igjen på vidaregåande i Nordfjord, medan andre må vi kanskje følge vidare til Florø og Førde. Vi prøvar å finne korleis vi skal gjere dette, seier Bjerkan.

Foreldre viktig målgruppe

Nordfjordakademiet hadde i samband med dette eit møte med rektor og rådgjevar på Svelgen barne- og undgomsskule.

– Det var eit hyggelig besøk der skulen er særs positive til å kunne bidra i arbeidet og tanken om eit kontaktnettverk for ungdommen sjølv etter dei forlèt Bremanger, seier Bjerkan.

– Då vi i Bremanger skal prøve å kartlegge ei gruppe ungdommar som ikkje er myndige blir det viktig å nå foreldra. Vi håpar å kunne presentere oss ved eit foreldremøte, slik at vi kan få tilbakemeldingar på korleis vi best kan oppnå målet, seier Anders Lødemel, Nordfjordakademiet.

Nordfjord-namnet ei utfordring

– Nordfjordakademiet representerer heile Nordfjord og der andre kommunar i regionen identifiserer seg lett med Nordfjord, er det for nokre i Bremanger vankeleg å identifisere seg med Nordfjordakademiet, seier Bjerkan og forklarer kvifor dei har valt det namnet.

– Vi skal samarbeide som ein region og gje oss alle eit større løft. Nokon av dei som er fødde i Bremanger vil identifisere seg som sunnfjordingar, såleis er det viktig å gjere eit godt arbeid saman med kommunen slik at alle skal forstå at Nordfjordakademiet er for alle frå Bremanger.





Nordfjordakademiet fortel at bedriftene i Bremanger har mykje å gjere, og viss dei får fleire tilsette med rett kompetanse vil det styrke utviklinga av næringslivet.

– Fleire som deltok på møtet kunne ha tilsett nye på dagen. Dette er ei problemstilling dei delar med mange bedrifter i Nordfjord, som igjen viser til behovet for felles rekruttering, seier Bjerkan.

Lødemel oppmodar alle bedriftene i Bremanger om å ta imot dei når dei kjem for å kartlegge kompetansebehovet i Nordfjord.

– Det er mykje som skjer på dette området både i regionen, fylket og nasjonalt, så her har vi moglegheitene gjennom Kompetansepilot Nordfjord til å påverke slik at Nordfjord kan oppfylle sitt fulle potensial, seier han.