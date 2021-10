Ronny fortalde alle om depresjonen: Den varme responsen gjer at han ser lysare på framtida

Det var vanskeleg å seie til nokon at han var djupt deprimert. Det passa liksom aldri inn. Men tre dagar etter at Ronny Silden Totland la ut heile historia si på sosiale medium, angrar han ikkje på at han opna seg om situasjonen han er i.