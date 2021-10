Det var ikke bare de nyeste nordfjordingene på tinget som valgte bunaden i dag

Nyheter

Neste uke skal Sogn og Fjordane-benken samles over en matbit for å diskutere samarbeid på Stortinget. Men i dag var kvartetten fra Sogn og Fjordane, Alfred Bjørlo (V), Erling Sande (Sp), Torbjørn Vereide (Ap) og Olve Grotle (H) samlet i oktobersola på Løvebakken for den høytidelige åpningen av Stortinget.