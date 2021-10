Feira at nærbutikken er 50 år med omsetningsrekord, kaker og ballonger

Måndag var det feststemning på Flatraket i Stad kommune. Då kunne daglegvarebutikken Wik Daglegvarer AS feire at det var 50 år sidan dei etablerte seg på staden. Ein ekstra bonus er at det går bra med butikken som alle er så glad i.