Frykter flere med alkoholproblemer etter korona

Nyheter

I en spørreundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til oppgir 16 prosent i Vestland fylke at de har vært bekymret for en venn eller et familiemedlems drikking under koronaperioden. Syv prosent har vært bekymret for partner. Katrine Gaustad Pettersen, generalsekretær i Av-og-til, mener tallene gir grunn til bekymring.