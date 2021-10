Reiv det gamle «vedahuset» ved prestegarden utan at fylkeskommunen hadde fått seie sitt

Innbyggarar i Davik i Bremanger har reagert på at det gamle «vedahuset» ved Davik prestegard plutseleg forsvann. Det viser seg at det har blitt rive, og at det kan vere slik at kommunen ga løyve til riving før dei hadde forhøyrt seg med fylkeskommunen.