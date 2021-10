Både smittetall og testing går ned: – Vi nærmer oss en normalsituasjon der folk må gjøre egne vurderinger

Kommunelege i Kinn og Bremanger, Jan Helge Dale, sier at ting begynner å normalisere seg etter at landet åpnet opp. Nå må folk i større grad gjøre egne vurderinger og eventuelt bruke hurtigtester for koronasmitte hjemme om man blir syk.