Forskar meiner distrikta får småpengar i forslaget til statsbudsjett

Landbruksforskar Reidar Almås meiner dei distriktspolitiske løyvingane i framlegget til statsbudsjett er for småpengar å rekne. Han kallar forslaget om å auke CO2-avgifta for ein skikkeleg smell for Distrikts-Noreg.