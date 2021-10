Mener Senterpartiet har lukket døra for kommunereversering: – Jeg er både skuffet og forbannet

Nyheter

– Jeg er både skuffet og forbannet, sier gruppeleder for Rødt i Kinn kommunestyre, Geir Oldeide, til Fjordenes Tidende.

Han har lest den nye Støre-regjeringen sin regjeringserklæring, og er oppbrakt over det han har funnet i kapittelet om fylkes- og kommunestruktur.

– Nå når regjeringserklæringen er lagt fram ser jeg at Senterpartiet, for å komme i regjeringsposisjon, fullstendig har droppet spørsmålet om reversering av Vestland fylke og Kinn kommune.

I regjeringserklæringen står det at en eventuell behandling av reversering av fylkeskommuner eller kommuner skal starte med at det skal sendes en søknad fra de folkevalgte forsamlingene, altså fra eksempelvis Vestland fylkesting eller Kinn kommunestyre.

– Dette er noe helt annet enn Senterpartiet har i programmet sitt, og som de gikk til valg på, nemlig at de skulle ha folkeavstemning og høre på folkets råd i disse sakene. Jeg vil bruke et så sterkt ord som svik for å beskrive det Senterpartiet har gjort for å få regjeringsmakt, sier Geir Oldeide.

Mener døra nå er lukket for reversering

Oldeide mener at regjeringserklæringen i praksis lukker døra for en reversering av Kinn kommune.

– Ikke bare har Senterpartiet gått vekk fra kravet om folkeavstemninger om reversering, men i regjeringserklæringen har de også gått med på at hvis det skulle komme en slik søknad fra for eksempel Kinn kommunestyre, så må den foreligge før 1. juli neste år.

– Så lenge vi vet at det ikke er flertall for reversering i dagens kommunestyre i Kinn, er nå døra i praksis lukket for reversering av kommunen. Det er et fullstendig svik. Jeg har nesten ikke ord. Det er helt forferdelig å se hva som har skjedd her. Og for dem som trodde og håpte på at reverseringssaken skulle kunne tas opp etter neste kommunevalg, i en situasjon der det kan bli flertall for reversering i kommunestyret, er toget nå gått. I regjeringserklæringen har en slått fast at en søknad som kommer etter neste kommunevalg vil komme for sent.

Han mener at dem som trodde at Senterpartiet skulle være garantisten for dem som ønsker folkeavstemning om reversering kommuner og fylkeskommuner må være veldig skuffet.

– For å si det i god Senterpartiånd, så har de her ofret politikken for posisjoner. Jeg har sett sånt før. Alle visste jo at Arbeiderpartiet sin politikk er at en søknad om reversering av kommuner og fylkeskommuner må komme fra det lokale forvaltningsnivået.

– Det som dette handler om, er om Senterpartiet var villig til å sette hardt mot hardt, og si at dette skal vi ha med for å gå i regjeringsforhandlinger, men det har de altså ikke gjort. Jeg tror det kommer mange utmeldinger fra Senterpartiet på bakgrunn av det som har skjedd her, avslutter Geir Oldeide.