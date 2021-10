Strikkar sokkar for å halde andre menneske varme

Nyheter

Laila Utnes Piel fortel at ein treng sokkar i alle fargar og størrelsar, og at ein spesielt treng varme, store herresokkar. Stårheim bygdekvinnelag har vore med på kampanjen «Sokker som varmer» tidlegare, og bestemte seg for å hjelpe til i år også. Kampanjen er eit samarbeid mellom vekebladet Familien og Frelsesarmeen.