– I det siste har det vore saker til handsaming i utvala som burde ha vore til uttale i eldrerådet først. Det har dei rett i. Utvalet sine arbeidsoppgåver er nedfelt i lova på same vis som for andre utval. Eg ser at det av og til kan vere vanskeleg for sakshandsamarane som har korte tidsfristar frå før, og skulle sikre at alle aktuelle saker kjem innom eldrerådet først. Men, vi må bli betre enn det vi er i dag, skriv kommunedirektøren i fredagsbrevet.