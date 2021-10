Maria og badelaget vil ha fleire inn i varmen: Har starta innsamling til badstue i heimbygda

Stad heilårsbadelag håper at deira store draum er oppfylt før vinteren slepper til – nemleg ei badstue ved Seljesanden. For å få til dette, har dei starta innsamlingsaksjon til det dei håper kan bli ein varm og inkluderande møteplass for heile bygda.