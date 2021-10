Elleve lokale bedrifter reiste sammen til stor fiskerimesse i Danmark

Nyheter

– DanFish er veldig relevant for oss. Her finner en mange beslutningstakere, og det er en messe med en grei størrelse og med god oversikt. Det har også vært fryktelig kjekt å endelig kunne reise ut og treffe igjen gamle kjente og få nye bekjentskaper, sier Per Jørgen Silden, som i tillegg til å være daglig leder i Skipskompetanse AS, er styreleder i Måløy Maritime Group (MMG).