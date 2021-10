Kirkerådet vil ta opp behovet for en liturgi for dødfødte med biskopene

Nyheter

Det er Vårt Land som skriver dette. Andreas Aarflot tok også til orde i samme avis om at det tidligere fantes en liturgi, men er enig med Saltkjel at det er behov for en liturgi som er tilpasset tida.

Soknepresten saknar liturgi når eit lite barn dør Når eit barn dør, opplever sokneprest Mari Saltkjel at ho står utan ein liturgi å støtte seg på i seremonien. Ho meiner at liturgi hadde vore til stor hjelp for prestane og pårørande, og undrar seg over kvifor dette ikkje finst.

- Selv om behov for en liturgisk ramme rundt gravferd av dødfødte vil variere, er kirken opptatt av å vise omsorg for mennesker i alle livets faser og situasjoner, skriver Ingrid Vad Nilsen og Jan Christian Kielland, henholdsvis direktør i Kirkerådet og direktør for kirkefag, i Vårt land.

De viser til Bispemøtet i 2017 der de ville arbeide for å lage liturgiske ressurser til slik bruk, men at det fremdeles er et behov.

- Derfor vil Kirkerådet ta opp igjen denne saken med biskopene, og forsøke å svare på de behovene som er meldt, skriver de i Vårt Land.