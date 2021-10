Ny kommunalsjef på plass i løpet av oktober

Stillinga for kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune er lyst ut og fram til den nye kommunalsjefen er på plass, er Runa Nybakk konstituert kommunalsjef oppvekst og undervisning. No ligg det an til at det blir tilsetting i stillinga innan månaden er over.