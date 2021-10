Erling skal leie transport- og kommunikasjonskomiteen

Nyheter

− Gode transport- og kommunikasjonsløysingar er avgjerande for busetnad, næringsutvikling og beredskap over heile landet. Eg gler meg til å jobbe i lag med resten av komiteen, Stortinget og regjeringa for å sikre gode samband i bygd og by enten det er med rassikring, trygge vegar, fly, ferje, hurtigbåt, tog eller breiband, seier Erling Sande.