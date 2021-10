I fjor nytta 70 elevar seg av leksehjelp ved skulen. Dette skuleåret er det berre ni

Grunnen til dette er ifølgje konstituert kommunalsjef oppvekst og undervisning, Runa Nybakk, at skysstidene skaper krøll for elevar ved Skram skole som treng leksehjelp. Dei ser at det er barn som treng denne leksehjelpa og jobbar med å finne ei løysing raskt.