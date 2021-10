Organiserer 17. mai heilt ulikt i dei to byane i kommunen – no må ein by endre opplegget

Nyheter

Politikarane i Oppvekst- og kulturutvalet diskuterte dei ulike tradisjonane, men blei ikkje einige om kva som er den beste måten å feire dagen på i Kinn kommune.

– Vi ønsker oss ei feiring som er samlande og rettferdig med ein overordna komité der også politikarar er representere. Til denne felles komitéen skulle det ligge ein pott med tilskot som kunne ta imot søknadar frå lag, organisasjonar og skuleklasser til tiltak for å lage ei staseleg og flott feiring, seier Doris Christensen (Ap) til Fjordenes Tidende etter møtet.

– Litt urettferdig

Ho og partiet opplever at ordninga som har vore i Florø er flott, men at den bygger på litt urettferdige rammer. Der har nemleg to organisasjonar fått tilskot på 75.000 kroner frå kommunen for å gjennomføre alle arrangement som tradisjonelt har lege til hovudmarkeringa i Florø sentrum.

– Då blir det ei utfordring at dei får betalt for det som ofte andre plassar er gjort på dugnad og som dei i neste omgang tener pengar på, forklarer Christensen, som også legg til at ordninga med at Florø Hornmusikk og turngruppa fikk økonomisk støtte direkte ikkje var godt kjent i bygdene då dei som politikarar begynte å diskutere saka.

I Måløy har det vore fast praksis dei siste åra at det er foreldra på sjette trinn ved Skram skole som organiserer 17. mai.

Ville ha felle komité

Ap meiner måten 17. mai-feiringa blir gjennomført på er ei god anledning til å velje korleis Kinn kommune skal framstå. Dei ønsker seg også ein felles hovudkomité for heile kommunen.

– Vi støttar i prinsippet kommunedirektøren sitt forslag om å avvikle den enkeltorganisasjonsstøtta som har vore i Florø med tanke på at det skal vere likeverdigheit i Kinn kommune. 17. mai-arrangementet i seg sjølv er å betrakte som eit arrangement basert på dugnadsinnsats som mange ønsker å bidra til, sa Christensen i møtet.

Høgre var ikkje einig og fremma eit forslag på vegner av seg sjølv, Venstre, Raudt, MDG og Senterpartiet, som enda opp med å bli vedtatt med sju stemmer.

I forslaget låg følgjande punkt:

1. Kinn kommune held fram med den veletablerte og velfungerande ordninga med tilskot til Florø Hornmusikk, i høve innbyggartal tilsvarande ordning for Måløy.

2. Økonomi: 75.000 Florø og 40.000 Måløy, dette då begge byane har ei vertskapsrolle i høve 17. mai

3. Det blir ikkje oppretta 17. mai-komité for kommunen som heilskap.

– Fleire kokkar

– 17. mai i Florø som i andre byar har stolte tradisjonar. Vi ønsker å behalde ordninga med at ein har eit staseleg opplegg med ganske mykje som skal skje, og som innbyggarane har ei forventing om. Der har vi ei ordning med tilskot for at nokon kan ivareta det. Vi ønsker ikkje å skape uro rundt det, sa Ingvar Torsvik Myrvollen (H).

Senterpartiet ønskte ikkje å ha ein overordna 17. mai-komité for heile kommunen.

– Det er ingen kjempeide å ha ein overordna komité. Det er to forskjellige plassar og to forskjellige måtar å gjere det på. Eg kan ikkje skjønne korleis ein slik komité skal arbeide utan å ha kjennskap til begge måtane å gjere det på. Det blir berre fleire kokkar og endå meir søl, sa Fredrik Egeberg (Sp).

I vedtaket Høgre fremma for utvalet ligg det inne at Florø Hornmusikk framleis får støtte, mens turngruppa i Florø ikkje er nemnt.

For Måløy sin del er det ikkje nemnt ein enkeltorganisasjon eller -organisasjonar som får delar av støtta. Det er heller ikkje sagt noko om korleis kommunen bør sjå for seg å fordele pengane til organisasjonar som skal bidra til 17. mai-feiringa.