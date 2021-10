Skal legge plan for svømmeopplæringa: Våtdrakter blir kanskje ein del av det

Nyheter

Kommunedirektør Terje Heggheim sitt forslag til vedtak rundt svømmeopplæring blei einstemmig vedtatt. Vedtaket seier at alle elevar i Kinn kommune skal ha tilbod om svømmeopplæring som del av kroppsøvingsfaget, og at leiinga ved Raudeberg skule, Skram skole, Skavøypoll skule og Vågsøy ungdomsskole skal samarbeide om å utarbeide ein plan for gjennomføring av svømmeundervisning.