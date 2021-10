Kommunedirektøren om budsjettsprekken på 63,5 millionar: – De må ikkje tru at det ordnar seg av seg sjølv

Under torsdagens møte i finansutvalet i Stad kommune orienterte kommunedirektør Åslaug Krogsæter om budsjettet for 2022 der kommunen vil mangle 63,5 millionar kroner. Ho åtvara politikarane mot å tru at det vil bli ei enkel løysing å kome i null.